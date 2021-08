‘No chão, na parede’, diz Mc Mirella ao revelar que faz sexo com ‘máquina’; entenda

Mc Mirella gosta de ousar e sempre está envolvida em assuntos polêmicos. Desta vez, ela revelou que é fã de brinquedos eróticos e tem até uma “máquina de sexo”. A funkeira disse que usa o aparelho para fazer posições “diferentonas” e ainda explicou que a máquina gruda em superfícies lisas, tem velocidade e próteses de diferentes tamanhos. As informações são do UOL.

Durante uma entrevista, ela contou detalhes: “Você pode pendurar onde quiser, ela gruda. Você pode fazer várias posições. Você vai aumentando as velocidades e também dá pra trocar as próteses, deixar do tamanho que você quiser”, contou.

Ela também falou o que seu marido, o funkeiro Dynho Alves, acha sobre o seu gosto pelos brinquedos adultos: “Uma vez a gente chegou, e eu tinha esquecido ‘o negócio’ lá no banheiro. Ele foi tomar banho e falou ‘Mirella, que isso aqui no banheiro, meu? Sou obrigado a ficar vendo essas coisas?'”, disse ela em tom de diversão.