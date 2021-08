Neymar posta foto de cueca e volume impressiona: 'porte de arma é liberado?'

Uma foto de Neymar de cueca agitou a web na última sexta-feira (28). Jogador do PSG, o atleta botou o "volumão" para jogo e os amigos não perdoaram. "Largou", escreveu João Vicente. "Porte de arma é liberado na França?", questionou outro amigo, arrancando risadas do jogador. As informações são do Portal IG.

Mas os comentários não se resumiram a piadas. Seguidores de Neymar também elogiaram a forma física do atleta e a foto já alcançou mais de 2 milhões de curtidas. Veja os cliques:

[instargram=CTF196pAsio]