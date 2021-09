Nana Gouvêa se rende ao Onlyfans e não esconde empolgação

Nana Gouvêa deu uma ótima notícia aos fãs do sexo masculino. A modelo é a mais nova celebridade a aderir à plataforma de conteúdo adulto Onlyfans. Ela anunciou que criou a conta e pretende fazer uma grande produção para sua estreia. As informações são do portal UOL.

Musa do Brasil nos anos 90 e 2000, ela vive em Nova York há quase 10 anos. Mas, mantém o contato permanente com seus admiradores por meio do Instagram, onde anunciou a novidade.

"Empolgada em compartilhar uma pequena amostra da minha última sessão fotográfica! Para uma versão mais reveladora, visite a minha página no OnlyFans!", escreveu ela na legenda da postagem.