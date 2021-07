Namoradas do 'Miss Bumbum' fazem ensaio nu: ‘Apimentou nossa relação’; veja

Deia Cavalheiro e Camila Beck, do “Miss Bumbum Brasil 2021” mostraram toda a sensualidade e beleza durante o coquetel de lançamento do ensaio nu para a revista Sexy. As musas foram convidadas para edição especial de julho após ganharem os holofotes ao se beijarem no palco do concurso, chamando a atenção do público para a causa LGBTQIA+. As informações são do UOL.

Elas contaram que o ensaio intensificou o relacionamento: “A revista apimentou nossa relação, foi algo diferente que fizemos juntas e que nos deu muito prazer. Temos um lado exibicionista, então foi uma experiência única e marcante para a nossa carreira”, contam.

O ensaio aconteceu em uma mansão com clima de fazenda na zona sul de São Paulo: “Me amei na revista, o resultado ficou incrível", diz Deia. "Pedimos poucos retoques, as fotos estão bem naturais e provocantes”, completa Camila.

As duas contaram que, após assumir o namoro, vem recebendo elogios de mulheres, principalmente nas redes sociais. “Claro que algumas são mais atiradinhas, mas em geral estão elogiando muito nosso ensaio e nossa coragem de expor o relacionamento”, disseram.

E falaram sobre como reagem as atenções: “Lidamos bem com as cantadas, colocamos limites porque nosso amor é real. Estamos apaixonadas, temos projetos juntas e estamos no melhor momento das nossas vidas, curtindo cada momento e oportunidade. Nosso namoro vai além do concurso”, declaram.