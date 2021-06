Musa do OnlyFans revela que é autossexual: 'Tesão em mim mesma'

Sucesso na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, a modelo Iara Ferreira revelou ser autossexual. Segundo ela, a descoberta foi feita recentemente, após uma sessão de terapia, e que isso tornou sua vida pessoal muito mais agradável. A declaração foi dada em entrevista ao site Observatório G.

“Me sinto muito atraída pelo meu próprio corpo, às vezes prefiro ficar sozinha do que com alguém. Tenho tesão em mim mesma, é algo diferente e meio maluco, mas estou aprendendo a lidar com tudo isso”, contou ela.

A modelo faz o maior sucesso na plataforma OnlyFans (Reprodução Instagram)

A morena disse que a terapia fez com que ela percebesse que sente mais prazer em si mesma do que na companhia dos outros. "Isso não quer dizer que não tenho atração por outras pessoas, mas é muito menor”, afirma.

Iara diz que é muito bom poder descobrir o que o corpo pede. “É muito prazeroso explorar o próprio corpo, amar a si mesma e ter esse desejo na frente do espelho. É por isso que acabo me entregando muito nos meus conteúdos do OnlyFans. Realmente tenho prazer em fazer tudo isso e em me exibir para outras pessoas”, assume.