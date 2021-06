Mulher tem cabeça esmagada por caçamba em Castanhal

Um grave acidente de trânsito assustou a população de Castanhal, no nordeste paraense, na manhã desta sexta-feira (18). Uma colisão envolvendo dois veículos deixou uma mulher morta, no bairro Jaderlândia. Segundo testemunhas, a vítima seguia na garupa de uma motocicleta, conduzida pelo pai, quando o acidente ocorreu. Ela teve a cabeça esmagada por uma caçamba e pelo menos uma fratura exposta na perna. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima sem vida no chão, trajando apenas um camiseta vermelha e um short jeans. O homem que seria o pai dela também está caído no solo, mas vivo e realizando alguns movimentos. As imagens são fortes.

A redação integrada de O Liberal acompanha o caso.