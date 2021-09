Mulher Melão responde se o seu corpo é todo natural com foto ousada no Instagram

A modelo Renata Frissom abriu mais uma vez a caixa de perguntas do Instagram para que os fãs pudessem interagir e matar as curiosidades sobre a beldade na tarde desta quarta-feira (29).

Com 1,6 milhões de seguidores, a Mulher Melão não esconde que gosta de mostrar o corpo e que ganha muito dinheiro com seus cliques, especialmente os mais ousados que são compartilhados no Onlyfans.

A boa forma e corpo escultural que a gata esbanja nas redes sociais é o seu maior trunfo e também o principal tema das perguntas feitas à loira. Um de seus fãs questionou: “Você é natural ou silicone?”, e a resposta veio com uma foto que certamente deixou muito marmanjo babando.

Nela, Renata aparece com um micro biquíni que deixa bem evidentes as marquinhas do bronzeamento de fita e o corpo bem definido, segundo ela, sem nenhuma intervenção, de forma totalmente natural, como ela mesma declara na resposta ao seguidor