Mulher é flagrada pilotando moto só de calcinha e camiseta

Uma mulher foi filmada pilotando uma moto vestindo só calcinha, camiseta e capacete. Motoristas e transeuntes que passavam por uma das principais avenidas de Cascavel, interior do Paraná, puderam presenciar a cena, que viralizou na última semana nas redes sociais. As informações são do UOL.

A mulher dirigia pela avenida Rocha Pombo sem parecer ligar para os espectadores e, principalmente, para o frio. Cascavel tem registrado temperaturas baixas nas últimas semanas, com termômetros chegando a marcar -2,8ºC durante a madrugada.

As pessoas que filmaram a cena, na última segunda-feira (28), e a mulher que aparece no vídeo não foram identificados.