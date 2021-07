Mulher choca internet ao admitir que deixa marido transar com a mãe; assista

Um vídeo vem dando o que falar no TikTok e tem surpreendido muitas pessoas. Na gravação, uma mulher conta o seu segredo para alegrar o marido. A revelação chocante é que ela, para manter o marido feliz, deixe ele “brincar” com sua mãe, sugerindo sexo. As informações são de O Dia.

“Vocês querem saber como eu mantenho meu homem feliz? Eu deixo ele ‘brincar’ com a minha mãe. Sim, eu sou esse tipo de esposa”, disse a usuária da rede.

Após a declaração, o marido aparece ao fundo, abraçando uma outra mulher que supostamente seria a mãe da jovem. O vídeo já acumula quase 12 milhões de visualizações na plataforma.

Assista: