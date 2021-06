Motorista fica ferida após colidir com viatura da PM na avenida Augusto Montenegro, em Icoaraci

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um veículo doméstico deixou uma mulher ferida na manhã desta sexta-feira (11), no bairro da Agulha, no distrito de Icoaraci, em Belém. A colisão ocorreu em frente a um atacarejo, por volta das 9h30, no BRT. A condutora do automóvel, identificada como Nádia Oliveira Teixeira, de 45 anos, foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar.

Veículo ficou bastante deteriorado. Condutora sofreu diversas escoriações. (Reprodução)

Segundo informações repassadas pelo tenente Jeconias, da PM, a viatura seguia em deslocamento para Icoaraci na via expressa, quando a condutora, ao que tudo indica, fez uma conversão irregular. A mulher sofreu diversas escoriações e o veículo de passeio ficou bastante deteriorado. O impacto da colisão foi tanto que os airbags da viatura foram acionados. Nenhum agente de segurança ficou ferido.

Viatura da PM seguia pela via expressa no momento da colisão. Airbags do veículo foram acionados. ()

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e esteve no local para prestar os primeiros socorros à vítima. Ela foi encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) para receber atendimento médico.

Os dois veículos, tanto o oficial quanto o doméstico, ainda seguem no local a espera de um guincho para que sejam retirados da via. A vítima acionou o seguro do automóvel.