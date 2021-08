Modelo fitness ensina treinos para melhorar performance no sexo; assista

O conteúdo do modelo fitness Patrick Torchterle, dos Estados Unidos, tem feito sucesso nas redes sociais. Dividindo sua rotina de exercícios no Tik Tok, o treinador promete que a sequência de atividades melhora a performance dos praticantes no sexo. As informações são do Metrópoles.

Os posts de Patrick se assemelham ao estilo dos que são feitos por educadores físicos, com dicas de atividades e orientação de como fazer. A diferença, porém, está no resultado: o foco dos treinos não são, necessariamente, o condicionamento físico, mas sim a performance sexual.

Antes, Patrick costumava postar conteúdo fitness, mas desde que compartilhou alguns exercícios para melhorar a força e resistência na cama, o seu número de seguidores e visualização não para de crescer - a partir disso, o foco da sua página se tornou esse. Um dos conteúdos mais recentes, intitulado "Suba o nível de seus jogos eróticos", já rendeu quase quatro milhões de visualizações.

O QUE PATRICK ENSINA

Segundo Patrick, um dos pontos principais para quem deseja melhorar sua performance sexual é soltar os quadris. De acordo com o treinador, isso vai fazer com que a flexibilidade durante o sexo melhore. Assista: