Modelo do OnlyFans é expulsa de casa alugada após acusação de gravar pornô

Life coach e criadora de conteúdo no OnlyFans, Karley Stokes falou sobre ter sido expulsa da casa que alugou na Flórida, EUA. Tudo aconteceu após ela tirar uma foto de biquíni na piscina do imóvel. Segundo o UOL, a modelo disse que foi vítima de discriminação por parte da proprietária.

Karley explicou que alugou a casa, por uma semana, para ela e mais sete amigos. O preço era equivalente a R$ 134 mil. Ela disse que a ideia era passar todo o tempo criando conteúdo e filmando vídeos de yoga. A modelo falou que foi vítima de comentários preconceituosos já que a responsável pela casa os rotulou como atores de filmes pornô.

“A pessoa que nos recebeu agiu normal, mas voltou para conversar conosco depois de investigar as nossas páginas no Instagram”, contou ela. “Ela disse que sabia que tínhamos alugado a casa para filmar um filme pornô por conta das nossas postagens. Nós explicamos que alugamos a casa para relaxar, como uma pequena férias, fazendo ioga, meditando e trabalhando", se defendeu.

A proprietária pediu para os amigos não fazerem nenhum tipo de festa ou filmagem pornográfica no quintal e ficou os recriminando abertamente. No dia seguinte, um segurança contratado expulsou todos os hóspedes. Em seu Instagram, Karley disse que o motivo parece ter sido uma foto de biquíni que ela havia compartilhado no Instagram.

“Nós estávamos aproveitando a piscina, por volta das 13h, e o segurança apareceu dizendo que nosso aluguel foi rescindido. Não estávamos fazendo nada errado. Estávamos com roupas de banho, fazendo um churrasco, e fomos expulsos da casa. Ficamos menos de 24 horas lá”, reclamou ela. O valor do aluguel ainda não foi devolvido.