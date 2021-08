Mirella leva os fãs ao delírio com sessão de fotos ousadas: “Apaixonada”

A funkeira MC Mirella levou os seguidores ao êxtase após divulgar um ensaio sensual com uma sequência de fotos pra lá de provocantes. A publicação, feita em seu perfil do Instagram, subiu na noite do último sábado (28) e na manhã deste domingo já ultrapassava 965 mil curtidas na plataforma.

Mirella abusou da sensualidade e exibiu a forma impecável nas fotos, feitas para um anúncio de uma marca de lingeries.

Na última semana, a cantora também esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter por conta do lançamento do hit 'Aceleradinha', gravado em parceria com MC Gabily. O vídeo já soma mais de 200 mil visualizações.

Em entrevista recente ao podcast da ex-‘De Férias com Ex’, Gabi Prado, a cantora também revelou ao público que, antes de se casar com o também funkeiro Dynho Alves, teve rolos com algumas celebridades, entre as quais o jogador do PSG, Neymar Jr.