Mirella convida fãs para o ‘close friends’ com ensaio ousado: “Quentíssimo”

MC Mirella mostrou uma prévia do novo ensaio para o ‘close friends’ e deixou os fãs animadíssimos na noite da sexta-feira (18). A funkeira escolheu o tema fitness para a sessão de fotos e surgiu bem à vontade simulando um treino.

Mirella é sucesso até mesmo fora dos palcos, quando o assunto são suas fotos pra lá de produzidas nas redes sociais (Reprodução Instagram)

As imagens, exclusivas, foram publicadas no Instagram, onde Mirella tem mais de 22 milhões de seguidores. Os ensaios produzidos para as redes sociais destacando a boa forma da cantora costumam render muitos elogios.