Mirela Janis sensualiza fazendo 'sarrada' de micro short e avisa: 'a Cremosinha chegou'

A ex-participante do 'De Férias com o Ex Brasil', Mirela Janis, compartilhou um vídeo ao lado do cantor Jerry Smith dançando a música 'Macetada'. Além do gingado da ruiva, o registro chamou atenção dos seguidores pelo shortinho curto da influencer, que exibia suas coxas grossas e um bumbum avantajado, confira:

Em outra publicação, a musa compartilhou o look escolhido e escreveu: "Avisa que a Cremosinha chegou!!!", veja:

Mirela Janis é conhecida por seus vídeos dançando músicas famosas e suas viagens para lugares paradisíacos. Recentemente, ela voltou de uma viagem para Cancún, no México.