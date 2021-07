Mesmo em prisão domiciliar, Pâmela Pantera fazia vídeos eróticos mediante PIX

Flávia Tamayo, mais conhecida como Pâmela Pantera, não deixou que a prisão domiciliar ou a tornozeleira eletrônica atrapalhassem suas sessões de sexo. A famosa atriz pornô e garota de programa aproveitou o período de pandemia para diversificar seus negócios. Como não podia sair de casa, ela intensificou o conteúdo erótico produzido virtualmente para clientes fidelizados. As informações são do UOL.

(Reprodução: Instagram / Metrópoles)

Quem quisesse fazer uma videochamada com a ex-capa das revistas Playboy e Sexy teria de fazer uma transferência via PIX. Todos os dias os dados eram expostos pela prostituta e os valores variavam conforme o tempo e a performance desempenhada pela Pantera.

VEJA MAIS

(Reprodução: Divulgação / Metrópoles/ Instagram)

Mesmo usando a tornozeleira, Pâmela continuou fazendo programas e filmando cenas de sexo para alimentar seu canal em uma plataforma digital especializada em vídeos com conteúdo adulto. Popular na Web, ela possui mais de 123 milhões de acessos distribuídos por 230 vídeos. O canal conta com pouco mais de 90 mil inscritos, e novos conteúdos são postados com frequência.