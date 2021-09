Mc Mirella ‘quebra’ o quadril ao mostra trecho de novo clipe: ‘Senta firme’

Na tarde desta quinta-feira (23), MC Mirella postou em seu Instagram um trecho do novo clipe “Senta Firme”. A musica aposta em uma batida marcante feita para rebolar muito, e a própria Bad Mi mostrou como se faz, exibindo além da sensualidade, toda a sua boa forma no vídeo. As informações são do Portal Metropolitana FM.

Na legenda da publicação, ela indicou onde os seguidores podem conferir o lançamento e também interagir com a equipe de produção. No clipe, ela exibe as curvas e faz uma dança sensual e ousada, do jeito que está acostumada mostrar.

Os fãs adoraram a novidade. Vários deles elogiaram a funkeira e ficaram impressionados com a música e com o rebolado da cantora. "Quebrou tudo, disse um seguidor. "Essa mulher faz tudo", disse outra fã.