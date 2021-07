MC Mirella empina o bumbum e sensualiza com algemas e roupa de couro

A funkeira MC Mirella, conhecida por publicar fotos sensuais nas redes sociais, presenteou os seguidores, nesta quinta-feira (8), com mais um clique para lá de quente.

Mirella posou com uma roupa de couro, no estilo policial, e algemas, com o bumbum empinado.

Nos comentários, os fãs foram só elogios. “Maravilhosa, meu amor”, comentou um perfil de fãs. “Sensacional”, escreveu um seguidor. “Gata”, escreveu outra.