MC Mirella abusa da sensualidade em ensaio fotográfico para perfil voltado ao público adulto

A funqueira MC Mirella não perdeu tempo e tratou de atualizar suas redes sociais tão logo a pane desta segunda-feira (5) nas plataformas mais acessadas do planeta foi resolvida. E os fãs que ficaram sem poder acompanhar a rotina da cantora não ficaram frustrados, porque 'Bad Mi' voltou pronta pra causar.

As horas sem acesso à social web foram compensadas com uma sequência de quatro fotos pra lá de sensuais, com a legenda: "Não mexe comigo 😛", que Mirella usou para convidar os seguidores a conferirem o conteúdo novo postado no perfil que a (agora) loira mantém em uma plataforma de conteúdo adulto.