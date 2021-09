Marília Mendonça surge com 'decotão' em produção sexy

Marília Mendonça surpreendeu os seguidores ao postar fotos com carão sexy e vestido preto justo, de decote generoso e uma renda lateral de fundo transparente que vai da cintura até o final do comprimento.

A cantora legendou as fotos com o texto "todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite". As fotos foram postadas no sábado, 18.

O post no Instagram arrancou vários elogios dos fãs. "O que ninguém espera é um tiro desses", comentou o jornalista Rafael Godinho. "Mas tá demaisssss", escreveu a sertaneja Thaeme. "Caramba", disse Flay. Jojo Todynho postou emoji de carinha com olhos de coração. E Maísa comentou "Que gata".