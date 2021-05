Mari Gonzales joga calcinha mínima na cama e sensualiza: ‘Acender o clima’

Mari Gonzalez quebrou tudo, nessa quarta-feira (26), ao compartilhar um clique quente com seus seguidores. De lingerie preta e transparente, a ex-sister, noiva do também ex-“BBB” Jonas Sulzbach, esbanjou charme, beleza e sensualidade em uma sequência de cliques que movimentou as redes sociais. A última foto mostra a calcinha jogada em cima da cama.

“Amo demais esse conjunto. (...) A melhor opção para acender o clima”, escreveu ela na legenda.

O clique caiu nas graças do público. “Você é a coisa mais linda que meus olhos já viram”, escreveu uma fã. “Linda demais!”, elogiou outra seguidora. “Que corpo perfeito”, disse uma terceira.

Confira: