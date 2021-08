Luísa Sonza sensualiza na web para comemorar marca no Spotify

A cantora Luísa Sonza voltou a sensualizar nas redes. Para comemorar os 100 milhões de 'Modo Turbo', no Spotify, em parceria com as cantoras Anitta e Pabllo Vitar. A loira apareceu em clique com uma adaga na boca.

'100 milhões em modo turbo no @spotify. Amo vcs @anitta @pabllovittar', comemorou e agradeceu, a cantora.

'Aff, perfeita', elogiou uma seguidora. 'Que isso, mamãe', comentou outro fã.