Luísa Sonza e Vitão são flagrados fazendo sexo: ‘Fud*nd* e os outros enchendo o saco’

Luísa Sonza e Vitão foram flagrados fazendo sexo em carro, tudo isso em meio a uma multidão ensandecida. Parece roteiro de filme, né? Mas, pelo que parece, a cena é parte de um videoclipe do novo trabalho da funkeira, intitulado “Doce 22”, que será lançado no próximo domingo (18).

No vídeo quente, publicado no perfil da própria Luísa, o casal troca carícias e beijos sensuais, com muita pegação.

O registro, é claro, deixou os fãs eufóricos. “O conceito deles fud*nd* e os outros enchendo o saco. É sobre isso, caralh*!”, comentou uma das milhares de seguidoras da funkeira.

Assista: