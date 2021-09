Luísa Sonza abusa do biquíni fio dental e posta foto beijando amiga na boca

Em clima de descontração, Luísa Sonza posou em uma lancha com os amigos, em viagem ao Rio de Janeiro. A artista surgiu com um biquininho preto fio dental e arrancou suspiros dos seguidores. Incluindo de uma amiga, com quem trocou selinho e compartilhou no Instagram, nesta segunda-feira (13).

Na sequência de imagens, a cantora aparece sorrindo e aproveitando o passeio com os amigos. “Eu te amo, RJ”, escreveu na legenda do post.

Nos comentários, vários emojis de coração e elogios à “Mulher do Ano”. “Tão bom ver um sorriso no seu rosto, Lu”, escreveu uma seguidora. “E esse beijo, dona Luísa”, brincou outra.