Marido de Carlinhos Maia revela que gosta de gravar vídeos íntimos com o esposo

Na última semana, Lucas Guimarães, o marido do comediante Carlinhos Maia, revelou que adora gravar vídeos da ‘Hora H’ com o esposo. O motivo? Segundo o rapaz, ele gosta de reparar em suas performances e poder caprichar mais ainda na próxima vez. As informações são do colunista Leo Dias.

Em entrevista ao jornalista, Lucas deu mais detalhes sobre a relação íntima com o humorista. Ele afirmou que gosta de filmar os conteúdos nos locais mais variados possíveis. “Eu tenho quase um XVideos no meu celular. Eu e o Carlinhos colecionamos vários vídeos namorando. Gosto de gravar para depois me olhar e poder fazer melhor na próxima vez. Na piscina, na cozinha, no mar, no quarto e tudo”, explicou.

E não para por aí. Guimarães também revelou que costuma dividir os vídeos entre os amigos mais próximos ao casal e que alguns chegam a chocar as pessoas por conta da sua habilidade entre quatro paredes.