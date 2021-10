Lexa lança novo clipe e exibe look sensual usado na produção: 'Perdemos o controle'

A cantora Lexa lança à meia-noite desta quarta-feira (28), em todas as plataformas de streamming e também em seu canal no YouTube o mais novo hit "Bruta", cujo clipe oficial teve alguns trechos divulgados ao longo da semana, numa espécie de "aperitivo" para os fãs. As informações são do portal Metropolitana FM.

A funkeira também deixou os seguidores em êxtase ao divulgar mais uma foto de divulgação da nova música, em que aparece com um dos looks usados - e também ousados - na produção. Ela exibiu o corpão vestida em um body brilhante e super cavado.

Na legenda, a cantora escreveu: “Às vezes perdemos o controle nesse game chamado vida! Mas é hora de voltar pro controle e eu entrego ele para vocês dia 29/10. Vem aí, bruta”. Nos comentários, houve quem comparasse a loira à boneca Barbie. Um segundo reforçou: "A bonequinha está fora da caixa". A própria Barbie (só que com o corpão da Susi, que é mais gostosa)", postou uma terceira fã.