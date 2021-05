Kelly Key mostra bumbum na academia e fãs não se contêm: ‘Rabeta mel’

A cantora Kelly Key, de 39 anos, esbanja boa forma e sempre ganha elogio nas redes sociais pela sua sensualidade e beleza. Nos últimos dias, ela apareceu em uma sessão de fotos dentro de uma academia e ostentou o seu bumbum imenso com um look fitness.

Na ocasião, a gata apareceu com a roupa justinha e esquentou o clima ao receber comentários, no mínimo, ousados dos admiradores. “Pego fácil, rabeta de mel”, se excedeu um. “Menina do céu, queria ter um pouco dessa raba”, brincou um rapaz. “Já dizia a música, quem tem joga”, falou outra pessoa. “Ela é toda linda, ela é toda perfeita”, afirmou a última.

Confira os cliques: