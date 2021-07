Kelly Key eleva o clima durante ensaio picante e instiga web: ‘No feed aparece assim’

A cantora Kelly Key esquentou o clima e levou a internet à loucura, no último sábado (24), ao publicar um ensaio fotográfico feito recentemente. Com o shape definido e look ousado, a loira deixou os fãs babando com os cliques. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

“PS: no feed ela aparece assim, mas nos stories…”, brincou na legenda da foto.

A boa forma de Kelly Key não passou despercebida pelos internautas e bombou de comentários falando sobre o corpo da cantora na publicação. “Que surra de beleza”, disse uma fã. “Poderosa”, disse uma segunda. “ Corpo maravilhoso”, disse outra.