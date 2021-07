Karina Irby exibe ‘curvas reais’ e internautas vão a loucura

A influenciadora Karina Irby, de 31 anos, é uma das defensoras da beleza natural e sempre mostra isso na sua conta do Instagram. Com mais de 1,2 milhão de seguidores, a musa gosta de exibir seu corpo como ele realmente é, sem retoques nas fotos. As informações são do Metrópoles.



Karina está travando uma luta contra o eczema de pele, uma inflamação aguda que causa sintomas como coceira, inchaço e vermelhidão na pele. Devido isso, ela também incentiva outras mulheres a terem mais confiança em si mesmas.



Por não ter medo de falar sobre o assunto, a influencer sempre conversa com seus seguidores e fãs a respeito da doença. Ela mostra as críticas que recebe por não esconder o corpo e sempre tenta esclarecer os comentários negativos de forma construtiva.