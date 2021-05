Juliana Paes mostra bumbum avantajado em clique para lá de picante

A atriz Juliana Paes sempre rouba a cena ao lado de seus quase 30 milhões seguidores no Instagram. Nos últimos dias, a beldade que está cotada para o remake de “Pantanal”, impressionou ao surgir em fotos só de calcinha, com o bumbum para jogo.

Nos registros, ela aparece deitada no chão, usando meias longas, com um top preto. Com mais de 150 mil curtidas, diversos elogios foram feitos a ela.

“Gente do céu, que belezura toda…”, disse um rapaz. “Gata demais, sempre vou elogiar”, revelou a segunda pessoa. “Linda da cabeça aos pés, já dizia Tiago Iorc”, apontou mais uma.

Veja: