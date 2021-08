Juju Salimeni mostrando o corpo sarado e deixa fãs de boca aberta: “Turbinada”

A musa fitness Juju Salimeni deixou muita gente de queixo caído na tarde deste sábado (21) ao publicar uma foto em que aparece . A musa divulgou um clique em que mostra toda a sua boa forma, provando que ainda não perdeu o reinado como uma das mulheres mais desejadas da web.

“Tem um verão no meu inverno”, escreveu na legenda da foto. Recentemente, ela surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar que descartou o uso de absorventes íntimos durante o ciclo menstrual. Juju optou por usar o coletor menstrual e justificou a troca por não gostar de usar calcinhas em casa, além de ter problemas de alergia com o antigo absorvente.