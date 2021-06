Jovem morre após receber descarga elétrica de geladeira em Novo Progresso

Foi velado, no último domingo (27), o corpo da jovem Camila Gaspar, de 19 anos, que foi vítima de uma grande descarga elétrica na cidade de Novo Progresso, no sudoeste paraense. A vítima foi atingida ao abrir a porta de uma geladeira e foi eletrocutada, no último sábado (26), no local onde trabalhava. As informações são do veículo Folha do Progresso.

Segundo testemunhas, Camila foi tentar pegar algo no interior do eletrodoméstico quando foi atingida pelo choque elétrico que tirou a vida dela. Não há informações do motivo que tornaram o utensílio energizado e nem a carga elétrica a qual a vítima foi atingida.

A jovem chegou a ser socorrida por colegas que estavam no local e levada o Hospital Municipal de Novo Progresso, mas não resistiu e morreu no local.

O corpo foi velado na Capela da Funerária Santa Clara e o corpo foi sepultado no cemitério municipal, sob muita comoção de amigos e familiares.