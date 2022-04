Jornal Amazônia completa 22 anos e o tema destaca a relação com leitores

Neste domingo (10), o jornal Amazônia completa 22 anos de existência como um dos jornais mais populares do estado. Para celebrar a data, toda a equipe está preparando uma edição comemorativa para o dia 24 de abril, com o tema “Amazônia na mão do leitor”, destacando o que o Amazônia tem de melhor: o público. Para a edição de 22 anos, entre outras matérias e reportagens especiais, está previsto um ensaio fotográfico com a modelo e influencer paraense Rayana Correa, feito pelas lentes de Neto Soares. As imagens serão produzidas em locais onde o impresso tem grande circulação, como feiras e ônibus.

A proposta da temática é celebrar as mais de duas décadas do jornal em circulação, não apenas nas bancas, mas principalmente nas mãos das pessoas, nos mais variados ambientes: casas, praças, ônibus, feiras, estabelecimentos comerciais etc. Desta forma, sua história se entrelaça com a vida diária de quem acompanha frequentemente os fatos mais importantes do dia nas páginas do jornal.

E essa conexão não é de hoje. Sempre buscando corresponder às necessidades do público, o jornal Amazônia nasceu nesta mesma data, no ano 2000, em um contexto de mudanças de hábitos com o advento da internet, que consolidava no mundo novas formas de acesso à informação e à comunicação. Assim, o jornal veio atender uma demanda cada vez maior por informação de qualidade, ágil e objetiva, sem perder a confiabilidade característica de um veículo sério.

O Amazônia trouxe aos leitores de impresso uma experiência singular: abordagem simples, precisa e direta sobre os mais diversos assuntos. Notícias sobre a cidade e o Estado, política, polícia, esporte, eventos culturais, sociais e midiáticos passaram a ser apresentados em linguagem acessível e dinâmica, fazendo do jornal uma preferência para os mais diversos públicos.

Primando por um visual de impacto, com apenas 11 anos de existência, o periódico se destacou no cenário nacional ao ganhar o 3º lugar no Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini, da Associação Brasileira de Indústria Gráfica (Abigraf), o “Oscar” do setor gráfico brasileiro. Mas não parou por aí. Em 2017, um novo projeto gráfico proporcionou uma leitura ainda mais confortável. O jornal também mudou de formato, agora menor, perfeito para ser folheado praticamente em qualquer lugar.

Outra grande mudança foi sua integração com o portal oliberal.com, alcançando o público que prefere se informar pela internet, sem perder as características que fidelizaram seus leitores ao longo dos anos, sobretudo se tratando de um jornal sem assinatura.

No domingo, 24 de abril, o público fiel do jornal Amazônia vai ter acesso a uma edição comemorativa, com matérias especiais sobre a história do jornal, as pessoas que o leem diariamente e aquelas que estão nos bastidores dos conteúdos produzidos, entre outros assuntos que vão fazer o leitor se sentir, de fato, ainda mais integrado ao jornal.