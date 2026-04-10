Jornal AMAZÔNIA chega aos 26 anos com identidade paraense e conexão com leitores

Do jeito do Pará e para os paraenses, o Jornal AMAZÔNIA, veículo impresso do Grupo Liberal, completa 26 anos nesta sexta-feira (10). Lançado em 10 de abril de 2000, como “Amazônia Hoje” o veículo se consolidou, ao longo de mais de duas décadas, como um dos jornais mais populares do estado, marcado pela linguagem acessível e pelo compromisso com um jornalismo de credibilidade e qualidade. E, para celebrar a data, os leitores terão acesso a uma edição especial de aniversário, com reportagens temáticas, que será publicada no próximo dia 26 de abril.

Em formato berliner, mais compacto e de fácil manuseio, sem abrir mão da profundidade das reportagens, o AMAZÔNIA adota uma proposta editorial centrada na clareza e na proximidade com o leitor, com conteúdo organizado em quatro cadernos fixos. A edição diária mantém uma composição diversificada, com os cadernos Gerais, Polícia, Esporte e Show, além da Revista Tevê aos domingos. Outro clássico do jornal é a “Gata da Capa”, que ocupa a primeira página com ensaios especiais das chamadas “beldades”, especialmente nas edições dominicais.

Parte da popularidade e do sucesso do AMAZÔNIA, que tem como slogan “o jornal que todo mundo lê", também está ligada ao reconhecimento nacional de seu projeto gráfico. Um dos destaques dessa trajetória foi a conquista do 3º lugar no Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini, promovido pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), ainda em 2011, considerado o “Oscar” do setor no Brasil.

Além da edição impressa, ao longo de quase três décadas e acompanhando as transformações do jornalismo digital, o jornal também fortaleceu sua presença online ao se integrar ao portal OLiberal.com, garantindo mais agilidade na circulação das notícias e ampliando o alcance do conteúdo por meio da editoria “Amazônia”. Nas redes sociais, a produção também se expande, com destaque para o Instagram e Facebook (@amazoniajornal), onde as reportagens ganham novos formatos - seja em vídeo ou conteúdos no feed - e maior proximidade com o público.

Conexão com o leitor

A editora-chefe do jornal AMAZÔNIA, Soraya Pessoa, destacou que, ao completar 26 anos, o veículo celebra uma trajetória de forte conexão com o leitor paraense. “Hoje, 10 de abril, o AMAZÔNIA celebra 26 anos de sucesso. E para comemorar essa relação de décadas com o leitor paraense, estamos preparando uma edição especial que será publicada no dia 26 de abril com um tema que dialoga diretamente com o perfil do AMAZÔNIA, que é ‘Do Jeito do Pará’. O sucesso de vendas da publicação do Grupo Liberal, com seu perfil popular, pode ser visto nas ruas, já que é um jornal que, como diz o slogan – ‘Jornal que todo mundo lê’ -, está sempre na mão do leitor”, afirma.

Profissionais experientes

Parte do sucesso do AMAZÔNIA também passa pelas mãos experientes dos profissionais que dão vida ao jornal e que celebram a data. Há cerca de 15 anos na equipe do veículo do Grupo Liberal, o editor do caderno Gerais, Ailson Braga, destaca que os 26 anos do periódico evidenciam a força e a importância do impresso como fonte de informação confiável no cotidiano dos moradores de Belém. O jornalista ressalta ainda o valor da tradição do impresso em um cenário cada vez mais digital, ao mesmo tempo em que reforça a importância da integração entre as plataformas jornalísticas.

“Para mim, esses 26 anos representam poder colaborar com profissionais competentes e sérios na missão de informar e de levar a notícia de forma clara e concisa ao nosso público leitor. O impresso é fundamental para criar confiança e credibilidade no leitor. A rapidez do digital é importante, mas o impresso traz mais profundidade, análise e apuração para o noticiário. Acredito que quem lê o impresso fica mais bem informado", afirma.

26 anos é sinônimo de credibilidade

A editora do caderno de Polícia, Fabiana Cabral, afirma que iniciou sua trajetória no AMAZÔNIA em 2020, durante a pandemia, atuando como freelancer por quatro anos. Desde 2024, passou a integrar a equipe fixa de editores do jornal, período que, segundo ela, reforça a importância de celebrar os 26 anos do veículo. Ela avalia que o “jeito do Pará” presente no AMAZÔNIA está diretamente ligado à linguagem adotada pelo jornal e que a longevidade do veículo reforça a confiabilidade dos leitores.

“Compor a equipe do AMAZÔNIA, para mim, representa resistência. Em tempos de notícias imediatas, de pouca apuração para garantir os cliques e likes, é muito bom poder apurar a noticia e entregar os detalhes, o enredo e fazer o leitor entender a notícia do início ao fim, sem terminar a leitura cheio de dúvidas. Falamos com o leitor da mesma forma que eles fala com os amigos, com os vizinhos, com a família", observa a jornalista.