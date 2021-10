Jade Picon exibe bumbum avantajado em vestido sensual e fãs exaltam: 'Menino Ney que pega'

A influencer Jade Picon fez sucesso com seus seguidores do Instagram ao exibir seu corpo sarado e um bumbum avantajado em um vestido coladinho. Em viagem por Ibiza, a loira fez um passeio de lancha pelo mar e escreveu: "tudo azuuuul", confira:

O clique recebeu vários comentários de seguidores, que lembraram do suposto affair da influencer com o jogador Neymar. "Neymar gosta, Neymar ama, Neymar cuida", escreveu um. "É o menino Ney que pega", brincou outro. "Lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor", se declarou um fã.

Em outra publicação, a musa se rendeu aos encantos do lugar e botou seu corpo definido pra jogo, veja: