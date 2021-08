Iza renova o bronzeado e ‘quebra a web’ ao exibir frente e verso de biquíni fio-dental

Iza foi a praia neste final de semana e parou a web após exibir as curvas em um biquíni fio-dental. A cantora publicou, no feed do Instagram e nos Stories, vários registros do seu momento de descontração com os amigos. As informações são do portal UOL.

Provocante e ousando, ela valorizou a boa forma e compartilhou uma foto do bumbum cheio de areia: “E do nada, uma bunda. É esse o post”, brincou na legenda.

E nos Stories, a cantora posou ao lado da hairstylist e criadora de conteúdo digital Maia Boitrago.

(Reprodução: Instagram)

O clique chamou tanta atenção que em pouco tempo acumulou mais de 915 mil curtidas. E nos comentários, vários admiradores anônimos e famosos deixaram elogios. “Do nada uma perfeição”, postou a modelo Gracyanne Barbosa. “Jesus amado”, disse Dani Calabresa. “Uma bunda de respeito”, escreveu a atriz Lucy Alves.

[instagram-CPyY52-D-Hs]