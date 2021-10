Iza renova bronzeado e impressiona com biquíni diferenciado: ‘Olha a Lua’

A cantora Iza aproveitou o clima de sol e calor, que está fazendo nesta quarta-feira (06), para renovar o seu bronzeado. A musa compartilhou, no Instagram, um clique em que aparece mostrando as curvas e toda a sua beleza com um biquíni chamativo. As informações são do Portal Metropolitana FM.

Deitada na beira da piscina, ela aparece usando um biquíni animal print cor-de-rosa. Mas o que realmente chamou atenção dos internautas foi a beleza e sensualidade da musa. “Bom dia”, escreveu na legenda da publicação.

Vários fãs deixaram mensagens de carinho para a cantora: “Morena Top”, “Meu talismã", “Olha a Lua”, “Maravilhosa”, e vários outros comentários.