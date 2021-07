Isis Valverde encanta seguidores em belos cliques na praia

Isis Valverde aproveitou o sábado (24) para fazer belos cliques na praia. A atriz compartilhou com os fãs várias fotos em que a moça aparece fazendo movimentos sincronizados com a luz do sol, esbanjando beleza e agradando os internautas.

"Ah, o mar", postou Isis.

Valverde, então, recebeu uma chuca de elogios. "Musa", postou um seguidor. Outra lembrou o personagem de Isis em novelas. "Ritinha tá diferente".