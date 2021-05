O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (20), no loteamento Paraíso Tarumã, bairro do Tarumã, na zona oeste de Manaus (AM). O corpo, com sinais de tortura, foi encontrado amarrado, ensanguentado e trajando apenas uma bermuda jeans. A Polícia Militar foi acionada para apurar a ocorrência. As informações são do CM7.

(Reprodução)