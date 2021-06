Horóscopo: Veja a previsão do seu signo para hoje (30/06)

Áries (21/03 - 20/04)

Visualize a mudança no papel profissional que deseja e desenhe novos planos. Momento de explorar seus talentos e sua vocação. Mergulhe nos sonhos e descubra novas motivações. Com sensibilidade alta e intuição mais aguçada, ouvir a voz interior evitará precipitações que poderiam levar a erros. Controle a ansiedade com atividade física. Criatividade e paixão em alta!

Touro (21/04 - 20/05)

Contribua com um projeto social e ajude os mais vulneráveis. O dia trará solidariedade e compaixão. Talvez você perdoe uma dívida ou acolha uma amizade com gestos generosos e desprendimento. As comunicações continuarão abertas. Amplie a presença nas redes e o alcance da sua voz. Reforma, ou mudança de casa, cobrará paciência e planejamento.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Abrace a missão e projete a imagem. O dia trará empatia nas interações profissionais, popularidade e maior abrangência do trabalho. Carreira em ascensão. Ligue o radar nas oportunidades e atraia bons negócios. A fase anuncia sucesso e crescimento financeiro. Dúvidas se dissiparão com o tempo. Não queira resolver tudo de uma só vez. Transforme velhas crenças.

Câncer (21/06 - 22/07)

Notícias de longe aumentarão a vontade de viajar e de investir no seu desenvolvimento. Momento positivo para aprofundar novos vínculos e construir relações de confiança. Chances para o amor virão no pacote. O novo ciclo, a partir do aniversário, trará conquista financeira e estabilidade na vida íntima. Siga a intuição nos negócios. Algo maior se desenhará para o futuro.

Leão (23/07 - 22/08)

Hora de dar uma virada no projeto de vida, inovar a carreira e elevar seus padrões. Um mergulho nos sentimentos iluminará caminhos para o futuro e inspirará mudanças no lifestyle. Decisões de vida incluirão maior participação social, planejamento de viagem e novos hábitos. Equilibre suas energias com atividade física, meditação e escolhas sábias. Conquistas pela frente!

Virgem (23/08- 22/09)

Fantasias românticas e emoções fortes colorirão esta manhã com tons quentes. Aprofunde uma relação especial. Se estiver só, você poderá se apaixonar intensamente, mesmo a distância. Novas amizades e motivação nas atividades de grupo também contribuirão com o alto astral e bom humor. Siga o coração hoje. Os relacionamentos serão fontes de inspiração e de prazer.

Libra (23/09 - 22/10)

Os pensamentos voarão para longe, com notícias de um curso ou de amizades de outro local. Você precisará de um esforço extra para se organizar, manter a concentração no trabalho e alcançar as metas. Conte com segurança nos relacionamentos e abra espaço a novas amizades. Fase de curar o coração, brilhar na carreira e revelar seus talentos ao mundo. Sucesso!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Atividades criativas ganharão dose maior de inspiração hoje. Encontre soluções originais e informações preciosas para enriquecer um novo projeto. Talvez ainda não dê para planejar o futuro profissional e viagens. Em compensação, uma surpresa no amor alimentará o coração e a alma. Embarque num clima mágico com o par. Se estiver só, cheiro de paixão no ar!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Lembranças gostosas de alguém especial, ou de outra época, virão carregadas de emoção. Histórias de família tocarão o coração hoje. Aproveite para curtir fotos antigas, descobrir segredos do passado ou encontrar coisas perdidas. Um plano de viagem a dois continuará em discussão. Bom momento para mudanças na rotina e no lifestyle. Novos prazeres pela frente!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Palavras emocionadas no amor, empatia em novas relações e notícias comoventes tocarão o coração profundamente. Deixe a vida fluir e o barco correr. Coincidências e sincronicidades criarão clima mágico num relacionamento especial. Hora de investigar os mistérios da vida, descobrir segredos e aprofundar vínculos. Orçamento apertado. Evite decisões financeiras hoje.

Aquário (21/01 - 19/02)

Boas notícias na área financeira. Você poderá firmar uma parceria ou negócio e fortalecer a posição no trabalho. Aproveite também para fazer compras e planejar o orçamento. Tensões nas relações serão passageiras. Aposte em maior flexibilidade no amor, nas associações profissionais, e movimente a vida com novos projetos. Prazeres diferentes. Comemore conquistas!

Peixes (20/02 - 20/03)

Treine, cuide do corpo, ouça o coração e supra suas carências. Com Lua em seu signo, você estará em destaque hoje. Não faça concessões facilmente. Bom momento para realizar seus desejos e lutar pelos sonhos. O início de uma atividade diferente tornará o cotidiano mais agradável. Brilho, empatia e sensibilidade marcarão sua presença nas interações de hoje.