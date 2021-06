Horóscopo: Veja a previsão do seu signo para hoje (15/06)

Áries (21/03 - 20/04) - Assuma novos desafios e encare incertezas com humor. Apesar de tudo parecer enrolado, negociações terão andamento positivo. Conte com sorte e presença de espírito. Bom momento para se expor, brilhar e conquistar novos espaços. Conversas esclarecedoras com ou sobre os filhos darão tranquilidade. Não adie assuntos difíceis, desfaça confusões e resolva de vez.

Touro (21/04 - 20/05) - Organize contas da casa e da família. Mercúrio retrógrado cobrará racionalização das despesas e reflexões sobre investimentos futuros. Paradigmas e crenças mudarão nesta fase. Crie um ambiente acolhedor em casa e aproveite o dia para rever conceitos. Uma virada de vida estará próxima. Máscaras sociais poderão cair. Não se iluda com aparências. Novidades no amor.

Gêmeos (21/05 - 20/06) - As comunicações estarão abertas. Ligue as antenas, circule nas redes e descubra tendências. Informações relevantes chegarão de maneira inesperada e esclarecerão direções. Fique de olho no futuro e repense planos. Reflexões sobre objetivos pessoais e projeto de vida continuarão em destaque, com Mercúrio retrógrado em seu signo. Não se afobe nas decisões.

Câncer (21/06 - 22/07) - Fique de olho numa oportunidade de negócio. Assuntos financeiros ganharão novas perspectivas. Aguarde melhor momento para decisões de investimentos. Planos ainda passarão por reflexões e ajustes. Evite precipitações e aja com cautela. O dia trará dicas preciosas de negócios. Avalie novos caminhos com calma. A intuição também colaborará.

Leão (23/07 - 22/08) - Atitude, coragem, poder de conquista marcarão a passagem de Marte por seu signo. Fique de prontidão, a qualquer momento você poderá partir para a ação e abrir caminhos de maior realização. Só não tome decisões precipitadas de mudanças ou de cancelamento de uma amizade. Mal-entendidos poderão ser esclarecidos, com Mercúrio retrógrado. Cuide da saúde.

Virgem (23/08- 22/09) - Visualize os sonhos e o que quer para o futuro. Sintonia com sua força interior poderá “mover montanhas”, se for preciso para dar um passo maior na carreira e abraçar uma missão especial. Rotina exigente de trabalho cobrará momentos restauradores de relaxamento e de atenção à saúde. Saiba quando deve parar. Antigos padrões de relação não funcionarão mais.

Libra (23/09 - 22/10) - Motive a equipe, compartilhe conhecimentos, ensine e ganhe reputação. O dia trará entusiasmo nas atividades de grupo e interações sociais. Planos de viagens e de desenvolvimento pessoal cobrarão reflexões e análise minuciosa de detalhes. Dicas de amigos animarão o clima. Bom momento também para iniciar amizades e ampliar sua rede. Destaque e prestígio profissional.

Escorpião (23/10 - 21/11) - Conversas de hoje apontarão novos caminhos e aumentarão a confiança no futuro. Talvez você mude a maneira de pensar e ajuste planos. Impulsione um empreendimento e dê um passo maior na carreira. Estratégias darão certo. O dia trará poder, projeção profissional e escolhas sábias. Bom para planejar mudanças e rumos. Hábitos disciplinados favorecerão a saúde.

Sagitário (22/11 - 21/12) - Desejos de viajar, quebrar a rotina e dar sabor de aventura à vida ficarão mais fortes, hoje. Encontre soluções práticas para diminuir pressões financeiras. Boas notícias de longe esquentarão o coração e inspirarão planos do casamento. Conte com sorte e entendimento nas relações. Negócio imobiliário aquecido. Confira a documentação e resolva pendências.

Capricórnio (22/12 - 20/01) - Repense estratégias. Você poderá resgatar contatos e abrir frentes de trabalho. Um pouco de privacidade contribuirá com reflexões importantes. Busque soluções práticas para manter a saúde e o orçamento equilibrados. Informações relevantes chegarão de onde você menos espera e poderão alterar a programação. Palavras carinhosas despertarão fantasias no amor.

Aquário (21/01 - 19/02) - Lindo momento no amor. Imprima mais emoção numa relação especial e crie planos a dois. Se estiver livre, novo envolvimento poderá começar com conversas de trabalho e reflexões sobre a vida. Assuntos financeiros interferirão nos relacionamentos. Reavalie uma decisão tomada anteriormente. Objetivos pessoais e opiniões poderão mudar, com Mercúrio retrógrado.

Peixes (20/02 - 20/03) - O dia será bastante produtivo. Acelere a velocidade no trabalho e aposte nos planos de expansão. Mesmo com oscilações e imprevisibilidade, resultados serão positivos. Acertos, ajustes financeiros e acordos com a família darão tranquilidade. Encerre pendências do passado e embarque num clima mágico no amor. Paixão e romantismo em alta!