Horóscopo: Veja a previsão do seu signo para hoje (13/06)

Áries (21/03 - 20/04)

Novidades da família ou notícia animadora na área financeira movimentarão a manhã de domingo. Talvez entre um dinheiro inesperado, ou uma oportunidade de negócio despertará sonhos. Toques delicados na decoração deixarão a casa mais bonita e confortável. Comece o dia com iniciativas. Nem tudo se resolverá racionalmente. Criatividade e paixão, em alta!

Touro (21/04 - 20/05)

Conversas gostosas, novidades de irmãos ou de amigos e notícias surpreendentes agitarão esta manhã. Aproveite também para caminhar, descobrir lugares bonitos e detalhes da paisagem. O domingo trará informações interessantes. Assuntos de família ou manutenção da casa cobrarão paciência. Determine prioridades e mantenha o orçamento equilibrado.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Valores afetivos contarão pontos nas decisões. Aproveite o período da manhã para tratar de assuntos financeiros, fazer compras e planejar investimentos futuros. À tarde, as comunicações estarão aceleradas. Fique por dentro das notícias, pesquise informações e descubra tendências. Palavras carinhosas aproximarão quem anda distante. Comece novo ciclo!

Câncer (21/06 - 22/07)

Aproveite esta manhã para cuidar da beleza, do corpo e inovar o look. Meditação e sintonia com a natureza farão bem ao espírito. Faça boas escolhas e fortaleça a autoestima. A partir da tarde, assuntos financeiros e investimentos cobrarão reflexões. Evite decisões precipitadas e compras por impulso. Finalize um longo ciclo e planeje o futuro. Novas relações à vista!

Leão (23/07 - 22/08)

Ceda à preguiça nesta manhã de domingo. Dormir até mais tarde, meditar e aumentar a sintonia com a força interior fará diferença no estado emocional e vitalidade. À tarde, aproveite a passagem da Lua por Marte, em seu signo, para fazer atividade física, cuidar das necessidades pessoais e tomar decisões de vida. Conquiste maior autonomia e independência.

Virgem (23/08- 22/09)

Fique por dentro das novidades pela manhã. Espere por surpresas gostosas de notícias e conexões com amizades de longe. O futuro parecerá mais atraente, com propostas e convites que chegarão de maneira inesperada. Confie nos sentimentos e na intuição. Metas profissionais serão repensadas, nesta fase de Mercúrio retrógrado. Avalie sonhos e ambições.

Libra (23/09 - 22/10)

Algo maior se desenhará para o futuro, nesta manhã. Visualize o plano de carreira, investimentos e onde quer chegar. Novas estratégias darão certo. Não desconfie do que você já tem certeza. Recompensas virão em breve. Aproveite o período da tarde para por a conversa em dia com amigos, circular nas redes e descobrir dicas relevantes de caminhos a seguir.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Expectativas poderão se cumprir nesta manhã de domingo e criar um cenário otimista para o futuro. Conexões internacionais estarão em destaque, espere por novidades e surpresas. À tarde, algo do destino poderá se manifestar e abrir novo caminho profissional. Siga o fluir natural dos acontecimentos e use a intuição como bússola na decisão de rumos e de projetos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sentimentos profundos e cumplicidade com o par intensificarão o amor nesta manhã de domingo. Curta as delícias da intimidade, revele seus encantos e troque confidências. À tarde, otimismo, entusiasmo com novos planos e fé ganharão das críticas e minimizarão diferenças numa relação especial. Embarque no espírito de aventura e renove o lifestyle.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Momento delicado e carinhoso na relação íntima. Embarque num clima romântico e acolhedor nesta manhã de domingo e fortaleça um vínculo especial. Assuntos financeiros interferirão no amor. Busque soluções originais. Novos modelos de negócio e de investimentos serão atrativos. Estude, pesquise opções e dê uma virada na sorte. Ímpeto por mudanças, à tarde.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuidados corporais e de saúde, novidades da família e arrumações na casa ocuparão a manhã de domingo. Inove a decoração dos espaços com toques originais e delicados. Novos padrões de conforto trarão maior bem-estar. A partir da tarde, o amor falará mais alto. Crie planos a dois e anime o clima da vida íntima. Sentimentos generosos darão sabor à vida.

Peixes (20/02 - 20/03)

Aproxime os filhos, ou o par, com programas animados e gestos carinhosos, nesta manhã. Soluções práticas para eliminar pendências virão à tarde. Planeje a agenda da semana e intensifique o treino. Manter a saúde e as emoções equilibradas será fundamental. Assuma novos hábitos, inicie uma atividade diferente e aposte nos planos de expansão.