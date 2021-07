Horóscopo: Veja a previsão do seu signo para hoje (11/07)

Áries (21/3 - 20/4)

Seus pensamentos estão conduzindo você à distração. Não embarque em tarefas difíceis. Você pode sentir sua resistência melhorar e seria uma boa ideia continuar por esse caminho para melhorar seu estilo de vida.

Touro (21/4 - 20/5)

Você precisa aproveitar o calor de pessoas próximas a você e suas emoções o estão guiando na direção certa. Festas, atividades de lazer e encontros com amigos e família são boas ideias para recarregar suas baterias

Gêmeos (21/5 - 20/6)

Não crie preocupações que não existem. Sua facilidade em seus relacionamentos irá ajudá-lo a superar esse tipo de humor. Você sente uma necessidade de respirar e desacelerar. Seria bom relaxar.

Câncer (21/6 - 22/7)

O bom humor está fazendo você parecer mais agradável do que nunca e o sucesso completo no aspecto emocional é uma possibilidade. Respirar profundamente vai ajudar você a encontrar a calma que precisa.

Leão (23/7 - 22/8)

Você vai fazer contatos interessantes que abrirão portas para você. Há previsão de amizades positivas florescentes no futuro. Em compensação, seu cérebro efervescente está exigindo momentos de relaxamento.

Virgem (23/8 - 22/9)

Hoje será um bom dia para estreitar os laços de amizade. É hora de organizar uma reunião com os amigos! Você quer fazer algo que gosta e isso é exatamente o que você precisa para recuperar energias.

Libra (23/9 - 22/10)

Você vai ver claramente quais são as intenções de algumas pessoas. Você vai ter que descobrir quais são as suas, mas não se esqueça de mostrá-las. Você está tendo problemas para manter o ritmo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Remoer o passado não lhe permite ousar a avançar para o futuro. Você precisa atualizar as suas ideias! Você seria muito feliz se lidasse racionalmente com as questões que o estão preocupando.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A sinceridade de suas propostas fará com que você ganhe apoio das pessoas ao seu redor e você será capaz de defender sua causa com muita força. Você terá a necessária autoconfiança.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A sensibilidade lhe permitirá entender um problema complexo em uma pessoa ao seu redor. O excesso de indulgência na mesa está causando aumento de peso. Modere-se, você precisa fazer exercícios

Aquário (21/01 - 19/02)

Você vai estar mais despreocupado e tolerante do que o normal e as pessoas próximas a você ficarão felizes com isso! Evite movimentos bruscos ou corre o risco de colocar muita pressão sobre os músculos.

Peixes (20/2 - 20/3)

Você está buscando o seu caminho em um momento positivo. Siga o seu entusiasmo básico e mantenha as coisas em movimento! Você deve evitar ser muito duro consigo mesmo. Você geralmente gasta as suas reservas de energia.