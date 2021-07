Horóscopo: Veja a previsão do seu signo para hoje (1º/07)

Áries (21/03 - 20/04)

Supere antigas dores, encerre o passado e reinvente a vida. O coração baterá mais forte hoje. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se presentear com mimos, cuidar da imagem e descobrir prazeres diferentes. Alguém especial despertará curiosidade e paixão. Valerá ir devagar em novos relacionamentos. Talvez você se afaste de um grupo e ingresse em outro.

Touro (21/04 - 20/05)

Um pouco de recolhimento colaborará com uma visão mais clara dos acontecimentos e também dos sonhos. Dê atenção à família, à casa e aos seus desejos. Se bater preguiça de ouvir as mesmas histórias ou de cumprir tarefas chatas, valerá explorar seus dons artísticos numa atividade criativa, meditar e curtir momentos relaxantes. Finanças com mais estabilidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Escolha as palavras, encontre novas maneiras de expressão, motive a equipe, compartilhe informações relevantes nas redes e divulgue o trabalho. As comunicações estarão aceleradas. Discuta assuntos de interesse coletivo com amigos, marque presença nas redes e abrace uma missão especial. Momento de assumir maior responsabilidade social e fazer a diferença.

Câncer (21/06 - 22/07)

Brilhe, ganhe projeção profissional e invista num futuro promissor. O dia trará popularidade e perspectivas positivas na área financeira. Novo empreendimento ganhará empurrão da sorte. Comemore uma conquista. Resultados aparecerão em breve. Mantenha a autoconfiança e fique de olho nas oportunidades. A fase trará expansão do projeto de vida, prestígio e novas relações.

Leão (23/07 - 22/08)

Notícias de longe tocarão o coração e encurtarão distâncias numa relação especial. Conexões internacionais estarão aquecidas e inspirarão decisões de vida. Bom momento para planejar viagem, ou dar andamento a uma ação na Justiça. Talvez precise mudar escolhas para obter resultados merecidos. Encerre um longo ciclo. Equilibre a balança entre o dar e o receber.

Virgem (23/08- 22/09)

Busque o autoconhecimento. O dia convidará a mudanças de comportamento e de posturas. Movimentações na equipe e reestruturações no ambiente de trabalho ou na rotina poderão causar inseguranças. Pare, pense, sinta e determine suas metas. Bom momento para criar estratégias, inovar conceitos e fazer parte de um mundo maior. Saúde frágil. Respeite limites.

Libra (23/09 - 22/10)

Interações num novo grupo inspirarão mudanças positivas no lifestyle. Imprima mais emoção numa relação especial. O dia favorecerá o amor, as amizades e atividades de grupo. Bom também para fortalecer vínculos e motivar a equipe de trabalho. Com gestos carinhosos e delicadeza, você encerrará qualquer conflito. Momento de somar forças e pensar coletivamente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Melhore as condições de trabalho e de saúde. Se estava esperando por respostas, virão positivas hoje. Bom momento para direcionar a carreira, criar planos a dois para o futuro e abrir caminhos de maior realização pessoal. Aposte nos seus talentos criativos e desenvolva novos projetos. A fase trará otimismo e esperanças de melhor qualidade de vida. Prestígio em alta!

Sagitário (22/11 - 21/12)

O coração falará mais alto e devolverá o humor e o entusiasmo. Comemore uma vitória. O dia trará boas notícias de longe e mais animação. Conversas com os filhos, ou o par, darão segurança e tranquilidade para dar andamento aos planos de mudança. Conquiste novos espaços. Bom momento para se expor, brilhar publicamente e lutar por aquilo que acredita.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Conte com união familiar e autoestima para tomar as melhores decisões, vencer desafios e fortalecer as bases afetivas. Hora de fazer as pazes com o passado, valorizar as origens e o percurso de vida. Algumas situações não estarão em suas mãos ,e não caberá a você resolvê-las. Divida melhor as responsabilidades financeiras ou mude investimentos e renove conceitos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Imprima mais emoção nas palavras e encurte distâncias no amor. Você chegará a ótimos acordos e solucionará conflitos numa relação próxima ou no casamento. O dia trará entendimento nos relacionamentos. Expresse suas vontades e seus desejos com naturalidade e recupere a confiança num envolvimento especial. Cuide melhor da saúde e apoie irmãos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Firme um negócio, inicie uma atividade e movimente o trabalho com soluções originais. Os bons resultados financeiros dependerão de atitude nas relações e de melhor organização cotidiana. Momento positivo para se associar num novo empreendimento, firmar parcerias e abrir novas frentes de atuação profissional. Entendimento com a família. Estabilidade e confiança no amor.