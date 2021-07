Horóscopo: Veja a previsão do seu signo para hoje (07/07)

Áries (21/03 - 20/04)

A função da dúvida é ampliar possibilidades. Fique longe de fake news, boatos e fofocas se não quiser abalar sua reputação. Checar informações em fontes confiáveis, antes de passar para a frente, será fundamental. Fraudes e ilusões estarão rondando, não deixe brechas e evite enganos. Hora de acertar contas com o passado e fortalecer vínculos familiares. Paixão em alta!

Touro (21/04 - 20/05)

Renove padrões de conforto. Investimento na casa, ou negócio imobiliário, construirá bases firmes para o futuro. Cuide das posses, da família e do patrimônio. O dia trará boas notícias na área financeira. Relações serão desafiadoras hoje. Encare possíveis conflitos como aprendizado e motivação para mudanças. Bom momento para dar uma virada positiva de vida.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Com Lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele. Encontre tempo para se cuidar, avaliar os sonhos e colocar a leitura e os estudos em dia. Comunicações e relacionamentos serão desafiadores hoje. Talvez precise ouvir reclamações, ou lidar com diferentes pontos de vista. Evite críticas e julgamentos precipitados. Bom momento para atualizar conceitos e tecnologias.

Câncer (21/06 - 22/07)

Reconheça sua riqueza interior. O dia convidará a um mergulho na consciência e ao respeito à sensibilidade. Hora de elevar os sentimentos e dar um sentido maior à vida. Investimentos futuros darão segurança. Administre as posses com sabedoria e, na dúvida, siga a intuição, que estará aguçada. Amor e padrões de relação em fase de transformações. Aprofunde vínculos.

Leão (23/07 - 22/08)

O carinho de amigos fará diferença no seu dia. Momento de escolhas especiais e de decisões de vida. Ingresse num grupo motivador, amplie interações nas redes, aproxime amizades com empatia, gestos solidários e some forças. Um longo ciclo chegará ao fim. Aproveite esta fase que antecede o aniversário para fazer um balanço dos últimos tempos e planejar mudanças.

Virgem (23/08- 22/09)

Ótimo momento para expor ideias em público, ampliar comunicações profissionais e determinar metas mais altas. O dia trará novidades de longe e apoio de amizades. Empatia e espírito de cooperação fortalecerão sua posição na equipe. Saúde mais frágil e rotina desgastante pedirão mais horas de sono e cuidados corporais. Conexões internacionais. Sucesso na carreira!

Libra (23/09 - 22/10)

Ingresse num grupo seleto, some forças e construa relações de confiança. Novas amizades chegarão para ficar. Início de um curso, ou convite de viagem, trará grande entusiasmo hoje. Espere por notícias motivadoras de longe e ótimos resultados nas reuniões de trabalho. Carreira em ascensão! Conte com sucesso nos empreendimentos, com visibilidade e ganho de prestígio.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Alargue os horizontes, expanda a consciência e pense positivo. Mesmo que tudo pareça um tanto confuso, você terá grandes chances de sucesso, num assunto de Justiça, ou num novo empreendimento profissional. Assuma seu poder, concentre forças e aguarde por boas notícias. Conversas num tom mais profundo com a família definirá rumos e trará mais segurança.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sentimentos confusos levantarão dúvidas sobre um plano a dois. Será difícil conciliar família e vida íntima, datas de viagem e trabalho, ou interesses numa relação especial. Com alguns malabarismos, tudo se resolverá positivamente. Mantenha a fé e a confiança no futuro. O dia trará conquista pessoal relevante. Clima quente no amor. Curta prazeres diferentes.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Esclareça detalhes antes de firmar um contrato de trabalho, plano de saúde ou de serviço. Muitas coisas para resolver simultaneamente poderão causar confusões e esquecimentos. Confira papéis, documentos, agenda, faça contas e otimize seu tempo. Pressões financeiras cobrarão decisões rápidas. Conte com apoio familiar e negocie acordos. Novidades no amor!

Aquário (21/01 - 19/02)

Expressar desejos, expectativas e opiniões será essencial para melhorar a qualidade dos relacionamentos e começar uma fase mais gostosa no amor. Novas conexões despertarão curiosidade. Aprenda com referências diferentes e amplie sua rede. Conversas com o par ativarão sua criatividade. Desenvolva ideias e crie projetos a dois. Paixão e prazer em alta!

Peixes (20/02 - 20/03)

Conversas com a família tocarão em pontos delicados e despertarão compaixão. Trabalho cobrará iniciativas e respostas rápidas. Conte com apoio de parceiros e bons resultados financeiros. Ótimo momento para conquistar mais espaço nos relacionamentos e impulsionar novos projetos. Organize a casa e discipline a rotina. Atividade física diminuirá a ansiedade.