Horóscopo: Veja a previsão do seu signo para hoje (03/07)

Áries (21/3 a 20/4)

Sua necessidade de estabilidade faz com que seja menos receptivo aos momentos de alegria que estão presentes. Você pode superar este problema simplesmente deixando as coisas seguirem seu curso natural.

Touro (21/4 a 20/5)

Você está seguindo uma linha construtiva de comportamento, independentemente de suas dúvidas e medos. Mantenha-se neste curso. É hora de se afirmar com as pessoas que o rodeiam e de se mostrar como você é.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Seus poderes sedutores estarão presentes. Você está no processo de mudança e de tentar melhorar a qualidade de seu relacionamento. Será capaz de cultivar seus relacionamentos, o que o ajudará a consolidar os seus assuntos financeiros.

Câncer (21/6 a 22/7)

Seu otimismo vai ganhar a admiração das pessoas que o cercam e desarmará qualquer pessoa de mau humor. Momentos emocionantes estão previstos. Você se deleita em uma satisfação que está em completa harmonia com seus valores internos.

Leão (23/7 a 22/8)

Você vai entender melhor os valores do seu parceiro e como sua mente funciona. Sua capacidade de se adaptar será a sua melhor qualidade. Ouça o seu parceio sempre, sem interromper, e você terá suas explicações.

Virgem (23/8 a 22/9)

Você vai afastar uma dúvida que permitirá que sua vida amorosa avance de forma positiva. Fale sobre os problemas, você vai ficar feliz com você mesmo os superar. Está se sentindo positivamente sereno.

Libra (23/9 a 22/10)

Limitações práticas irão trazê-lo de volta para a Terra. Isto irá alcançar a harmonia se você as aceitar. Esteja disposto a ceder terreno para conquistar a boa vontade do seu parceiro. Terá liberdade de se expressar.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você vai perceber que não tinha nenhuma razão para ter medo. Agora pode agir. Faça isso. Como este não é um mundo perfeito, não se ofenda com o que considera ser um mau comportamento. A razão não é tão obscura como pensa.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você terá a chance de ajudar alguém. É hora de aprender com a experiência. Vai saborear com prazer a paixão de seu parceiro. Cansativo, mas muito intoxicante. É o momento certo para o amor. Não faça perguntas.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Seu parceiro está passando por uma fase de desenvolvimento da autoafirmação. Não se assuste com essa mudança, é sendo sincero que você vai deixar as probabilidades a seu favor. O momento é bom para lidar com projetos difíceis.

Aquário (21/01 a 19/02)

Evite cometer erros em sua papelada hoje para evitar problemas desnecessários amanhã. A sorte vem a sua maneira. Você será tentado a rever a sua situação e terá razão. Olhe atentamente para esta nova direção.

Peixes (20/2 a 20/3)

É bom tentar entender melhor suas emoções, isso tornará você mais preparado emocionalmente para o futuro. Conversar com amigos vai lhe ajudar a encontrar suas respostas. Siga a trilha de seus projetos.