Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (30/07) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Novo projeto trará conquista financeira. Você poderá iniciar um trabalho e garantir bons rendimentos. Tensões na equipe ou no ambiente social serão passageiras. Fique na sua e não se envolva com fofocas e boatos. A segurança em novos relacionamentos será construída aos poucos. Intensifique o treino, cuide do corpo, comece um tratamento estético ou de saúde.

Touro (21/04 - 20/05)

Emoções à flor da pele intensificarão o amor. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente, mesmo que o envolvimento comece devagar. A cabeça estará a mil, encontre soluções de assuntos familiares e melhore a organização da casa. Cuidados de beleza também entrarão no menu do dia. Jogue a autoestima para cima. Poder de conquista e atração em alta!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Conte com apoio de amizades e da família para vencer um desafio, resolver assuntos do passado, da casa, e tomar as melhores decisões. Mudanças na equipe ou no ambiente social serão esperadas. Conversas esclarecedoras com irmãos ou pessoa próxima aliviarão tensões. Dê atenção aos amigos, marque presença nas redes e divulgue informações relevantes.

Câncer (21/06 - 22/07)

As comunicações e atividades de grupo estarão aceleradas. Cuidado para não ferir suscetibilidades com falta de paciência e palavras cortantes. Com delicadeza e disponibilidade para ouvir opiniões diferentes, você extrairá o melhor de parceiros e colaboradores. Carreira em ascensão. Espere por sucesso, projeção e popularidade no ambiente profissional hoje.

Leão (23/07 - 22/08)

Despesas aumentarão com uma viagem ou investimentos num empreendimento. Bom para inspirar inovações na carreira, abrir caminhos e encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. Conversas com amigos trarão otimismo e empolgação com novos planos. Determine objetivos e embarque numa experiência diferente. Você contará com sorte e apoios inesperados.

Virgem (23/08- 22/09)

Atitude, poder de decisão e coragem marcarão a passagem de Marte por seu signo. Hora de partir para ação e realizar seus desejos. Assuma maior independência e autonomia. Notícias de longe e conexões internacionais incentivarão mudanças. Bom para fortalecer um plano B de trabalho e ampliar sua atuação. Oportunidades de evolução da carreira não faltarão nesta fase.

Libra (23/09 - 22/10)

Diminua a velocidade e dê mais espaço aos sentimentos. Emoções positivas, trocas carinhosas e mais segurança marcarão as interações de hoje com a equipe, as amizades e o par. Espere por mais prazer numa viagem ou num curso. Responsabilidades aumentarão nas relações. Mude padrões e exponha suas necessidades. Revitalize suas energias em contato com a natureza.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Cultive hábitos saudáveis e equilibre a saúde. Boas notícias de trabalho ou da família animarão o clima. Espere por uma melhoria nas condições de um contrato, investimento ou na rotina. Vida social agitada, com novas conexões e novidades de amigos. Também poderá rolar conflito com uma antiga amizade. Não caia em armadilhas. Pense muito bem antes de aceitar uma proposta.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Novo empreendimento poderá decolar em breve. Marte trará conquistas na carreira e decisões sobre o futuro. Uma viagem aproximará os filhos, ou o par. Aproveite para compartilhar seus conhecimentos e valores, sem imposições. Discussões familiares ou com alguém do passado serão enriquecedoras e ampliarão sua visão de mundo. Boas notícias e convites de longe.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Conexões com amizades de outros lugares e grupo internacional abrirão portas para o mundo. Bom momento para estudar outro idioma, decidir uma viagem ou se envolver com projetos acadêmicos. Ação na Justiça ou trâmites jurídicos cobrarão iniciativas. Mesmo que processos em andamento sejam demorados, haverá chances de bons acordos. Descubra novidades hoje.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aproveite uma oportunidade financeira no fim do dia. Você poderá firmar um negócio imobiliário, ou decidir investimentos com a família. Bom momento também para compras, pesquise preços e fique de olho nas promoções. Talvez seja boa opção substituir um equipamento que não funciona por um novo. Foque nas soluções práticas e facilite a vida. Amor com mais união.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sentimentos generosos e valores afetivos estarão no comando. Apoie a família, movimente o trabalho e impulsione um projeto em parceria. Dia de sorte nos negócios e oportunidade de crescimento financeiro. Resolva um conflito interno, expresse os desejos com espontaneidade e comece uma fase gostosa no amor. A semana terminará com conquistas e mais segurança.