Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (28/07) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Emoções estarão à flor da pele, com Lua em seu signo. Siga a intuição, dê chances ao acaso e curta um dia animado, com atividades diferentes. Tudo para sair da mesmice, mesmo em meio a compromissos de trabalho. Aproveite para investir na imagem, cuidar da beleza e espalhar energias positivas e luminosas por onde passar. Poder de conquista em alta, vá à luta!

Touro (21/04 - 20/05)

Um pouco de interiorização e de relaxamento fará bem ao espírito. Diminua a velocidade, dê atenção aos sentimentos, converse com a família e organize ideias. Acordos financeiros, compras e investimentos na casa terão andamento positivo. Fortaleça bases materiais e afetivas. Talvez dê preguiça de se envolver com problemas dos outros, hoje. Relaxe e alivie tensões.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Resgate amizades, motive a equipe, marque presença nas redes e aumente a participação social. O dia será agitado por muitas novidades e informações relevantes. As comunicações estarão abertas. Conte com poder de negociação numa atividade comercial. Um contrato insatisfatório será revisto. Conversas com irmãos ou alguém próximo inspirarão novas ideias.

Câncer (21/06 - 22/07)

Uma viagem será tudo de bom no amor. Firme bons negócios, hoje. Vários planetas anunciam conquista financeira e ótimas perspectivas para o futuro. Palavras doces e motivadoras aproximarão irmãos e alguém que andava distante. Planeje os próximos passos na carreira e construa maior estabilidade. Planos de longo prazo darão segurança. Prestígio e projeção!

Leão (23/07 - 22/08)

Mantenha a privacidade e concentre suas forças nos objetivos pessoais. Mudanças virão para melhor. Determine metas e tire um tempo para você. Hora de começar novo ciclo de vida e construir maior segurança financeira para o futuro. Cuide das posses, estabilize relações e proteja sua sensibilidade, estabelecendo limites claros. Novos planos para o futuro!

Virgem (23/08- 22/09)

Aumente a sintonia com a força interior e invista no autoconhecimento. Bom momento para fazer terapia, praticar meditação, cultivar a serenidade e encerrar um longo ciclo de vida. Aproveite este período que antecede o aniversário para fazer um balanço dos últimos tempos, avaliar ganhos, perdas e desejos, planejar mudanças e cuidar da saúde. Novas relações à vista!

Libra (23/09 - 22/10)

Novas amizades e atividades de grupo animarão o clima. O dia favorecerá os relacionamentos. Fortaleça a posição na equipe, troque uma ideia com amigos e marque presença nas redes. Bom momento para se inscrever num curso ou planejar uma viagem. A vida ficará mais gostosa com aventuras e prazeres diferentes. Família com apoio mútuo. Implante hábitos saudáveis.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Amplie conexões de trabalho. Comunicações profissionais estarão abertas. O dia será agitado com apoio à família, cuidados de saúde e decisões sobre o futuro. Impulsione novo empreendimento. Ótimo momento para iniciar uma atividade diferente e ampliar perspectivas. Troque confidências e aprofunde uma amizade especial. A vida social ficará mais gostosa.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Clima divertido com os filhos, ou o par colorirão o dia que será ótimo para viajar e curtir atividades ao ar livre. Pratique esporte, corra ou caminhe no parque. Movimentar o corpo beneficiará a saúde e o equilíbrio emocional nestes tempos de instabilidades e pressões. Boas notícias de longe, ou de uma ação na justiça. Lute por direitos e melhores condições.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Dê atenção à família, planeje mudanças e encontre soluções para cuidar melhor da saúde e das necessidades pessoais. As conversas de hoje liberarão mágoas passadas e jogarão a autoestima para cima. Valorize as origens e a história de vida. Orçamento apertado não permitirá extravagâncias. Enxugue despesas, retome contatos e elabore estratégias de trabalho.

Aquário (21/01 - 19/02)

Conversas animadas com o par ativarão sua criatividade e motivarão o trabalho. Anote ideias, descubra novidades e pesquise soluções. As comunicações estarão aceleradas. Bom para aprender algo novo, esclarecer dúvidas e desenhar planos de longo prazo. Saturno e a volta de Júpiter em seu signo trarão reflexões sobre o projeto de vida e escolhas importantes.

Peixes (20/02 - 20/03)

Assuntos financeiros estarão em destaque. Firme um contrato de trabalho, ou negocie aumento de salário. Bom momento também para planejar compras, investir na casa e saldar contas com a família. Fique de olho nas oportunidades. Negócios estarão aquecidos. Os sonhos darão dicas de caminhos a seguir. Amor com novidades e conversas libertadoras. Novo ambiente social.