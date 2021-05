Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (28/05) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04) - Algo maior se desenhará para o futuro. Visualize onde quer chegar e espere por oportunidade de crescimento profissional. Você estará mais perto dos sonhos, hoje. Abrace uma missão especial e brilhe. Ótimo desempenho em reuniões de trabalho, entrevistas, provas ou novos contatos abrirão portas e encerrarão a semana com perspectivas positivas. Desenvolva habilidades comerciais.

Touro (21/04 - 20/05) - Otimismo e entusiasmo com novas amizades, trocas de melhor qualidade e maior participação social manterão o astral em alta. Encerre a semana com esperanças e confiança no futuro. Opiniões poderão mudar. As interações de hoje ampliarão sua visão e darão no que pensar. Conte com empatia em novas relações e contatos de trabalho. Perspectivas positivas na área financeira.

Gêmeos (21/05 - 20/06) - A semana terminará com sucesso nos empreendimentos e oportunidade de crescimento profissional. Assuma seu poder e comemore uma conquista financeira. Vários planetas em seu signo destacarão seu brilhantismo, versatilidade e encantos. Hora de romper velhos padrões, revisar crenças e ampliar a visão de mundo. Carreira em evolução. Inicie novo ciclo de vida. Liberdade e autonomia pela frente!

Câncer (21/06 - 22/07) - Lindo momento para se fortalecer interiormente, criar novos vínculos e investir num futuro com mais segurança. Fase de crescimento espiritual e de autoconhecimento. Remova obstáculos com escolhas sábias e mudanças na maneira de se relacionar. Júpiter em harmonia com seu signo trará fé, esperança e horizontes mais amplos. Alimente a alma com emoções positivas. Amor em alta!

Leão (23/07 - 22/08) - Dia de muito trabalho e de decisões sobre o futuro. Renove os sentimentos e adiante tarefas para ganhar mais tempo livre. Hora de separar o “joio do trigo” nas amizades. Com Saturno retrógrado na área afetiva, nem todo mundo merecerá sua confiança e dedicação. Visão realista das relações e sensibilidade amplificada trarão revisão de escolhas e mudanças no ambiente social. Novos rumos!

Virgem (23/08- 22/09) - Renove os sentimentos e intensifique a vida íntima. A Lua anuncia emoções fortes e novos prazeres. Tudo aberto para se apaixonar novamente ou começar uma fase de maior satisfação e confiança no casamento. Parcerias, associações e novas amizades serão motivadoras. Dê um passo maior na carreira e brilhe publicamente. Visibilidade e prestígio no ambiente profissional abrirão novas portas.

Libra (23/09 - 22/10) - Jogue a autoestima para cima e encerre processos do passado. A semana terminará com o carinho da família, ambiente protetor e segurança nos relacionamentos. Planos de viagem, ou de uns dias de férias, ganharão força. Trabalho com andamento positivo, prestígio e oportunidades de expansão. Sintonia com a sabedoria espiritual trará confiança no futuro. Conquistas e sucesso pela frente!

Escorpião (23/10 - 21/11) - Sentimentos profundos envolverão a família e o amor. Troque confidências e fortaleça vínculos importantes em sua vida. As conversas de hoje serão carregadas de emoção e de esperanças. Cuide da saúde com atenção. Comunicações de trabalho levantarão inseguranças. Esclareça dúvidas e ganhe prazo numa nova proposta. Fase positiva para planejar mudanças e decidir rumos.

Sagitário (22/11 - 21/12) - Assuntos financeiros estarão em destaque, hoje. Uma proposta inesperada, ou inovação no trabalho, ampliará perspectivas. Pesquise opções de investimentos, faça contas e arrisque um palpite. A semana terminará com conversas esclarecedoras e entendimento com o par. Encare um assunto difícil que vem causando preocupações ultimamente. Evite críticas e pensamentos negativos.

Capricórnio (22/12 - 20/01) - Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho, fazer suas coisas, inovar no look e curtir momentos de liberdade. Reflexões sobre investimentos, trabalho e saúde poderão alterar decisões tomadas anteriormente. Avalie novas propostas e esclareça dúvidas. A semana terminará com motivação em novas atividades e entendimento com parceiros. Curta uma surpresa no amor.

Aquário (21/01 - 19/02) - Diminua a velocidade e encerre a semana com alívio e sensação de missão cumprida. Conversas com o par motivarão projetos a dois e decisões de investimentos. Sorte no amor e nos negócios! Ligue as antenas nas oportunidades de crescimento financeiro. Reflexões sobre a vida e o momento atual incentivarão prazeres diferentes. Cultive a alegria e curta cada momento como se fosse único.

Peixes (20/02 - 20/03) - Acordos com a família darão tranquilidade. A semana terminará com novidades, integração com a equipe e vida social agitada. Elabore projetos, movimente negócios e resgate contatos. Bases afetivas firmes e perspectivas de crescimento financeiro incentivarão investimentos e planos de expansão. Alto astral e otimismo não faltarão. Empreendimentos serão bem sucedidos. Parta para a ação!