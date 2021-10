Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (27/10) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Assuntos de família ou da casa cobrarão uma dose maior de paciência. Conexão com alguém de longe, ou convite de viagem, despertará sonhos. Guarde as boas lembranças e encerre processos do passado. Novas amizades ampliarão horizontes e motivarão mudanças nos padrões de consumo e estilo de vida. Invista em novas relações e no seu futuro. Intuição forte.

Touro (21/04 - 20/05)

Contatos e comunicações de trabalho estarão aquecidos. Foque nas relações e abra novos caminhos. A fase será de oportunidades na carreira. Lance um projeto, aprove um orçamento ou firme novo contrato e expanda a atuação. No amor, os processos serão lentos. A segurança será construída aos poucos. Encare as diferenças e pense no futuro. O projeto de vida poderá mudar.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Alivie pressões, o dia será de sorte, espere por oportunidades e soluções financeiras. Aumento de gastos será compensado por boas negociações numa proposta profissional e finalização positiva num assunto jurídico. Saúde e trabalho com demandas maiores cobrarão administração do tempo, rotina disciplinada e planejamento. Controle a ansiedade com meditação e treino.

Câncer (21/06 - 22/07)

Estudos, viagem, reestruturações do lifestyle e da casa entrarão no radar. O dia destacará os sonhos e as necessidades pessoais. Resolva pendências, cuide da saúde e do corpo. O momento será favorável para investir no seu desenvolvimento, equilíbrio e bem-estar. Assuntos do passado e família cobrarão paciência, hoje. Retome o treino. Criatividade em alta!

Leão (23/07 - 22/08)

Desejos de liberdade inspirarão planos para o futuro e inovações na carreira. O dia trará boas notícias e também imprevisto. Encare os desafios como aprendizado. Burocracias e acerto de documentos cobrarão paciência e concentração. Apoio aos irmãos, filhos e excesso de demandas poderão alterar a agenda de trabalho. Planeje mudanças na rotina.

Virgem (23/08- 22/09)

Sintonia com amizades em outro ambiente incentivará viagens e planos em comum. O dia trará oportunidade financeira e muitos questionamentos sobre a vida pessoal, investimentos e caminhos a seguir. Uma antiga parceria poderá ser retomada com nova proposta e tornar o cotidiano mais agradável. Amor com muitos sonhos e projetos a dois. Carreira em ascensão!

Libra (23/09 - 22/10)

Dê um passo maior na carreira. O dia trará projeção e popularidade. Visualize onde quer chegar e parta para a ação! Marte em seu signo garantirá uma dose extra de energia para dar conta do aumento de demandas, assumir maior liderança e conquistar novos espaços. Conte com autoconfiança, brilhantismo e sucesso dos empreendimentos. Estabilize relações.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Notícias de longe tocarão o coração. Aproxime o par, filhos ou alguém especial com gestos carinhosos e generosidade. O dia trará oportunidade financeira e acordos motivadores com a família. Transações imobiliárias estarão aquecidas. Bom momento para comprar itens de conforto para a casa, presentes, objetos de desejo. Saúde com mais segurança.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Conversas agradáveis e ótimo desempenho em entrevistas, apresentações e reuniões de trabalho darão sabor ao dia. Comemore conquistas e concretize mudanças. Estudos estarão aquecidos. Valerá se aperfeiçoar em outro idioma, ingressar num novo grupo e ampliar comunicações e contatos. Encerre um longo ciclo. Novas propostas a caminho. Amor em alta!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Lindo momento no amor. Clima romântico, carinho e sintonia com o par superarão expectativas. Dê atenção aos assuntos do coração e planos da vida íntima. Metas mais altas na carreira ampliarão perspectivas na área financeira. Novo empreendimento poderá mudar rumos. Ligue o radar nas oportunidades e dê uma virada na sorte. Renove o ambiente social.

Aquário (21/01 - 19/02)

Boas negociações financeiras no trabalho aliviarão angústias. Alcance metas, conquiste clientes, ou melhore condições de contrato. O dia trará harmonia com a equipe e motivação com novos projetos. Bom também para cuidar da saúde, treinar, praticar esporte e mudar hábitos. Planos de viagem animarão o clima. Cenário positivo para o futuro. Reestruturações cobrarão paciência.

Peixes (20/02 - 20/03)

Curta momentos carinhosos, temperados com imaginação, alegria e muita criatividade, com os filhos ou o par. O dia trará oportunidade de crescimento profissional, firme uma parceria e amplie perspectivas para o futuro. Carreira e amor poderão caminhar juntos nesta fase. Atividades em outra localidade e acertos jurídicos cobrarão iniciativas. Construa pontes e aproxime relações.